"Il faut aller le plus loin possible dans les sanctions contre la Russie", affirme l’eurodéputée Saskia Bricmont

À court terme, elle propose de taxer les surprofits des entreprises énergétiques pour venir en aide aux ménages, en particulier les plus vulnérables : "Ces surprofits représentent 200 milliards d’euros."

En parallèle, elle estime que l’Union européenne doit se doter d’un programme de transition énergétique plus ambitieux axé sur l’investissement dans les énergies renouvelables et les solutions de stockage ainsi que l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Agriculture : vers une augmentation de la productivité européenne ?

La guerre menée par le président russe frappe de plein fouet l’Ukraine, un pays producteur de céréales, ce qui risque de mettre en péril la sécurité alimentaire de nombreux pays dans le monde.

Face à cette situation, l’eurodéputé humaniste Benoît Lutgen déclare : "Produisons plus car on ne sait pas dire quelles seront les conséquences sur le plan européen et mondial de ce qui ne sera pas produit en Ukraine. C’est une parenthèse temporaire."

Avis que Saskia Bricmont ne partage pas. Selon elle, les lobbys de l’agro-industrie comme la Copa Cogeca souhaitent augmenter la productivité européenne en réutilisant des terrains en jachère et des pesticides. "Attention, ça veut dire un recul de plusieurs années en arrière", met-elle en garde.

À la place, elle propose plusieurs pistes : nourrir les animaux avec de l’herbe et non plus des céréales, réduire drastiquement l’utilisation des céréales pour les agrocarburants afin qu’elles nourrissent la population. "Au niveau mondial, il faut faire en sorte d’arrêter la spéculation et dégager des aides humanitaires pour ne pas revivre les émeutes de la faim en 2018." Avant de conclure : "Il ne faut pas revenir en arrière sur les engagements pris dans le cadre du Green Deal, il faut garder ce cap."