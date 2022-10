Il faut aimer les gens pour faire de la cuisine : le destin étoilé d'Isabelle Arpin

Car elle est là, la touche d’Isabelle Arpin, la Arpiness comme on l’appelle : le goût du partage, le bonheur dans la générosité. Celle de sa cuisine surprenante et créative, celle qu’elle manifeste envers ses équipes qu’elle motive vers un toujours mieux et celle qui se traduit par son engagement social. Elle est marraine d’une école de cuisine pour enfants défavorisés à Bali, marraine de l’association Free go solidaire, soutien aux familles dans le besoin et réalisatrice de repas pour le personnel soignant durant la crise du Covid. Un engagement salué dans le livre " Les héros du Coronavirus " dans lequel elle pose aux côtés du chef de l’Élysée, Guillaume Gomez.