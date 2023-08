«Il y a moyen d’être fêlé, d’aller au bout de ses rêves et de sonner juste» selon Jean-Dominique Burton, le photographe qui sillonne depuis 50 ans les quatre coins de la planète

"Dans les années 70, on était plein d’illusions et plein d’espoirs, il y avait une créativité artistique en perpétuelle ébullition. J’ai l’impression que l’on met beaucoup de bâtons dans les roues des jeunes. Avec cette période du covid, on a accéléré le contrôle sur les gens, il y a beaucoup de surveillance. Cela me fait peur" explique Jean-Dominique Burton qui dit ne pas faire un métier mais de vivre de sa passion.

Il regrette que contrairement aux sociétés plus traditionnelles, la transmission dans nos sociétés occidentales ne se fait plus : "Les aînés sont envoyés à la retraite et les jeunes arrivent sans transmission. Je crois que l’on peut apprendre beaucoup selon le modèle de compagnonnage".