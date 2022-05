Il faudrait attendre 2000 à 400.000 ans avant d’entrer en contact avec des extraterrestres

Selon des scientifiques, l’humanité devrait encore attendre entre deux millénaires et 400.000 ans avant d’espérer faire la rencontre d’aliens.

Une fourchette de temps bien pire que celle de certains services de livraison ! En tout cas c’est ce qu’ont calculé deux scientifiques chinois travaillant sur la recherche de civilisations intelligentes extraterrestres communicantes (CETI). Dans The Astrophysical Journal, l’article des chercheurs de l’Université normale de Pékin explique qu’en utilisant la formation des étoiles et la connaissance du système planétaire, ils ont étudié à quel point les nouvelles étoiles de la galaxie pourraient soutenir la vie et à quel moment la vie intelligente pourrait apparaître sur une planète habitable voisine.

"La plupart des études sur ce problème sont basées sur l’équation de Drake", écrivent les auteurs selon ScienceAlert. "La difficulté évidente de cette méthode est qu’il est incertain et imprévisible de quantifier la probabilité que la vie puisse apparaître sur une planète appropriée et éventuellement se développer en une civilisation communicante avancée."