Il faudrait 4 planètes Terre si l’humanité vivait comme la Belgique

Face à cette augmentation et à cette accélération de la consommation des ressources de la Terre, le WWF propose différentes solutions réparties en 5 champs d'actions : l'alimentation, le climat, les forêts, l'océan et la biodiversité. L'organisation indique qu'il est encore possible de changer nos modes de consommation et nos processus de production, mais le temps presse. "Les avantages seront grands, pour notre avenir et celui de nos enfants. Le résultat sera un monde plus sûr, plus robuste, où chacun pourra être en meilleure santé et plus heureux", annonce le WWF. Pour y parvenir, tous les secteurs, privés et publics, doivent collaborer avec les citoyens.