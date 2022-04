Il faudra attendre la semaine prochaine pour le printemps

Demain, jeudi, un temps agité et venteux avec des pluies plus intenses. Les précipitations voyageront et arroseront la Belgique d’ouest en est (assez lentement) apportant beaucoup d’eau dans nos sols. Par endroit, sur toute la journée, il tombera plus de 25-30l par m². Les températures reculent un peu, on pourra relever entre 6 et 11°C.

Derrière cette perturbation on devrait profiter d’une accalmie en soirée et durant la nuit de jeudi à vendredi.