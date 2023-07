Il fait trop sec en Wallonie, mais la pluie arrive

La cellule d’expertise sécheresse pilotée par le Centre régional de crise se réunissait ce mardi. Le groupe, réunissant les acteurs du secteur de l’eau en Région wallonne, surveille régulièrement l’état de nos sols, des nappes phréatiques et des cours d’eau.

Parmi les conclusions, un constat : la tendance est actuellement plutôt à la sécheresse. Ces dernières semaines, les pluies sont restées assez éparses, des points de sécheresse apparaissent, du côté de Liège notamment et dans l’est du pays. "Mais la pluie arrive !", rassure Nicolas Yernaux, porte-parole du Service Public de Wallonie. "On note le retour des précipitations à partir de dimanche et jusqu’à mercredi. Nous referons alors le point sur la situation."