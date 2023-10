Il fait chaud cet automne : les insectes font de la résistance

Des frelons asiatiques qui bourdonnent, des moustiques tigres qui continuent à piquer ou encore des punaises vertes qui envahissent les logis : plusieurs espèces d’insectes, perturbés par le changement climatique, continuent de pulluler en ce moment.

Comme d’autres espèces, le cycle de vie des insectes est rythmé par l’évolution des conditions naturelles. Ainsi, alors que leur période d’activité s’étend traditionnellement de mai à septembre, beaucoup d’entre eux sont désormais présents jusqu’à fin novembre.

C’est le cas des frelons asiatiques. "Très clairement l’impact climatique a une influence sur la persistance des colonies. Cet automne, vu qu’il fait plus chaud, le frelon asiatique continue à se développer comme si c’était la saison (estivale). Donc ça fait plus d’individus et de population sur le terrain", constate David Giron, directeur de recherche au CNRS et directeur de l’Institut français de Recherche sur la Biologie de l’Insecte (IRBI).

Autre exemple : le moustique tigre, tout son cycle de vie s’adapte à un mercure qui s’affole y compris hors de l’été.