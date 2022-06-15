Коли гарна погода, подумайте про пік нік ! - Il fait beau, vive les pique-niques !

З такою прекрасною погодою, безсумнівно хочеться зайнятися чимось приємним. То чому б не влаштувати пікнік , і розміститися біля води або на природі. У Бельгії ви можете влаштувати пікнік практично будь-де, якщо ви поважаєте громадські місця і не залишаєте сміття після себе. У Брюсселі ви можете легко влаштувати свій пікнік у таких місцях: -Брюссельський парк перед королівським палацом.

-Сади Аббатства де ла Камбре в Ікселі.

-Parc du Cinquantenaire в Еттербеку.

-Буа-де-ла-Камбр.

-Парк Йосафата в Скарбеку.. Словом, у багатьох столичних парках У Валлонії також є багато місць для пікніків.

Парки та ліси пропонують вам широкий вибір, а також замки, такі як Ла Юльп у Валлонському Брабанті, або Елесін на півдорозі між Брюсселем і Льєжем. Ви також можете піти до Цитаделі Намюру (будьте обережні, вона піднімається вгору!) або до Буа де Рев в Оттінье Наприклад, у Фландрії, у провінції Антверпен, провінційний домен De Averegten чудовий! Це ліс, з іграми для дітей А якщо ви перебуваєте на березі бельгійського узбережжя, біля Північного моря, ви завжди можете знайти десь дикий куточок, далеко від платних пляжів.

Одним словом, місць не бракує, вам залишається лише визначитися, що ви збираєтеся покласти у свій кошик!