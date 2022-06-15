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Ukraine - Україна

Коли гарна погода, подумайте про пік нік ! - Il fait beau, vive les pique-niques !

Коли гарна погода, подумайте про пік нік ! - Il fait beau, vive les pique-niques !
il y a 2 heures2 min
Par Anne-Françoise Moens

З такою прекрасною погодою, безсумнівно хочеться зайнятися чимось приємним. То чому б не влаштувати пікнік , і розміститися біля води або на природі. У Бельгії ви можете влаштувати пікнік практично будь-де, якщо ви поважаєте громадські місця і не залишаєте сміття після себе. У Брюсселі ви можете легко влаштувати свій пікнік у таких місцях: -Брюссельський парк перед королівським палацом.

-Сади Аббатства де ла Камбре в Ікселі.

-Parc du Cinquantenaire в Еттербеку.

-Буа-де-ла-Камбр.

-Парк Йосафата в Скарбеку.. Словом, у багатьох столичних парках У Валлонії також є багато місць для пікніків.

Парки та ліси пропонують вам широкий вибір, а також замки, такі як Ла Юльп у Валлонському Брабанті, або Елесін на півдорозі між Брюсселем і Льєжем. Ви також можете піти до Цитаделі Намюру (будьте обережні, вона піднімається вгору!) або до Буа де Рев в Оттінье Наприклад, у Фландрії, у провінції Антверпен, провінційний домен De Averegten чудовий! Це ліс, з іграми для дітей А якщо ви перебуваєте на березі бельгійського узбережжя, біля Північного моря, ви завжди можете знайти десь дикий куточок, далеко від платних пляжів.

Одним словом, місць не бракує, вам залишається лише визначитися, що ви збираєтеся покласти у свій кошик! 

 

Par cette belle météo, pas de doute, tout le monde à envie d’en profiter. Alors pourquoi pas faire un pique-nique ? Déposer sa couverture sur une pelouse, sous un arbre ou au bord de l’eau. En Belgique, vous pouvez pique-niquer quasiment partout du moment que vous respectez les endroits publiques et que vous ne laissez pas traîner vos déchets.

A Bruxelles, vous pourrez sans problème poser votre pique-niquer dans les endroits suivants :

Le Parc de Bruxelles en face du Palais Royal.

Les Jardins de l’Abbaye de la Cambre à Ixelles.

Le Parc du Cinquantenaire à Etterbeek.

Le Bois de la Cambre.

Le Parc Josaphat à Schaerbeek.

Bref dans les nombreux parcs que comptent la capitale.

En Wallonie, il y a aussi de nombreux lieux pour pique-niquer. Les parcs, les bois vous proposent un large choix mais aussi les Châteaux, comme le château de la Hulpe en Brabant wallon par exemple ou le château d’Hélécine à mi-chemin entre Bruxelles et Liège. Vous pouvez aussi vous rendre à la Citadelle de Namur (attention, ça monte !) ou au Bois des Rêves à Ottignies

En Flandre, en province d'Anvers, le domaine provincial De Averegten est magnifique ! C'est une forêt remplie de jeux pour les enfants. Et si vous êtes du côté de la côte belge, à la Mer du Nord, vos pourrez toujours trouver un coin sauvage quelque part, loin des plages payantes.

Bref, les endroits ne manquent pas, il ne vous reste plus qu’à décider ce que vous allez mettre dans votre panier ! 

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