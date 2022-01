Il existe une "poutine" à la sauce namuroise et ça se trouve chez "Tiguidou"

Vous pensiez que vous étiez obligés d'aller jusqu'au Québec pour déguster une délicieuse Poutine? Bonne nouvelle: on en sert pas loin de chez vous!

Niché au cœur de la vallée de la Molignée, à proximité de l’abbaye éponyme ainsi que de celle, plus connue, de Maredsous, Maredret est un superbe village médiéval qui a gardé un cachet typiquement namurois. Pourtant, quand on s’y promène au calme, une roulotte colorée garée à l’entrée du village attire tout de suite l’attention par son originalité d'une part, et par l’odeur alléchante qui titille les narines ainsi que la chaleur humaine qu’elle dégage d'autre part.

Baptisée " C’est Tiguidou ", il s’agit d’une affaire familiale qui réunit la locale Elodie Mourmaux ainsi que la Québécoise Louise Turcotte pour une association qui ‘matche’ parfaitement.

A la base, ces deux jeunes femmes dynamiques avaient créé, voici trois ans, un petit restaurant familial et chaleureux mariant harmonieusement les produits québécois – et en particulier la poutine, véritable star des assiettes – et namurois. " On avait aménagé une partie de ma maison et on pouvait accueillir jusqu’à 24 personnes tout en proposant un service d’épicerie fine permettant d’acheter tous les produits consommables sur place, explique Elodie Mourmaux. Si l’on compte les périodes de confinement, on a tourné comme cela pendant deux ans, à petite échelle mais avec un succès populaire d’autant plus étonnant que la grande majorité de notre clientèle la plus fidèle ne venait pas forcément du village ou des alentours mais d’un peu partout de Wallonie. De Namur, Charleroi, Mons ou Liège. "

Dans cet environnement convivial, rendu encore plus chantant par l’accent inimitable de Louise, une cheffe formée à l’école hôtelière de Montréal, affairée aux fourneaux de sa cuisine semi-ouverte mais jamais avare en bons mots pour ses clients, le duo propose des plats et desserts québécois typiques mais aussi des hamburgers ou autres plats à consonance plus locale. " On collabore avec la boucherie de la Molignée à Ermeton, on travaille la truite venant de la pisciculture toute proche de Maredret ou les escargots de Warnant. Même chose avec nos alcools, nos vins ou nos bières, qui proviennent du coin ou du Québec, comme le bières d’Unibroue ou de Saint-Ambroise, fort appréciées. "