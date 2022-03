Il existe un label pour les jardineries écoresponsables et engagées contre les pesticides en Wallonie

Un label créé en 2017 a été octroyé à 49 jardineries et pépinières wallonnes. Elles s’engagent à proposer au minimum une alternative à chaque pesticide vendu, voire à supprimer de la vente tout produit chimique.

L’ASBL Adalia 2.0 travaille à la sensibilisation pour la protection de l’environnement et à la diminution de l’usage des pesticides. En 2017, l’association a ainsi lancé le label " Jardiner Sans Pesticide " à destination des pépinières et des jardineries wallonnes. Ces dernières s’engagent à informer sur le danger des pesticides pour notre santé et l’environnement, et à faire découvrir aux particuliers des alternatives non chimiques.

Jardiner sans pesticide peut se révéler être un véritable défi…d’où le rôle clé de ces pépinières où les jardiniers amateurs peuvent trouver des conseils durables et des solutions écologiques pour planter, diversifier son jardin, attirer des insectes pollinisateurs ou limiter les maladies.

Actuellement, 49 jardineries ont reçu ce label comme gage de qualité. A noter, elles sont classées en 4 niveaux différents en fonction de leur investissement.

Niveau 1 : au moins une alternative pour chaque pesticide vendu.

: au moins une alternative pour chaque pesticide vendu. Niveau 2 : plus de produits phytopharmaceutiques en libre-service, sauf les pesticides à faible impact sur la santé et l’environnement.

: plus de produits phytopharmaceutiques en libre-service, sauf les pesticides à faible impact sur la santé et l’environnement. Niveau 3 : plus de produits phytopharmaceutiques en libre-service

: plus de produits phytopharmaceutiques en libre-service Niveau 4 : plus aucun pesticide de synthèse ou à faible impact

Ces jardineries sont présentes sur tout le territoire de la Wallonie. Vous en connaissez d’autres ? N’hésitez pas à nous les faire parvenir via contact@vivreici.be

Plus d’informations sur le site internet de Adalia 2.0.

Découvrez les jardineries ci-dessous :