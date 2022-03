Il était une fois le cinéma

Le voici donc le premier film de l’Histoire, le premier plan, la première séquence. Intitulé "La sortie de l’usine Lumière à Lyon", ce film ne dure que 45 secondes et on le doit aux frères Lumière. Auguste et Louis sont ingénieurs et industriels. C’est leur père Antoine, peintre et photographe, qui leur a transmis le goût de l’image. Alors que les frangins fabriquent des plaques photographiques, ils rêvent de mouvements. Ils rêvent de couleurs. Ils vont donc travailler, pimper, repenser (en mieux) cette machine incroyable venue des États-Unis, le Kinétographe. Inventé par Thomas Edison, cet appareil n’est autre que la première caméra avec support argentique de l’histoire. Après le son, vu qu’il a aussi créé le Phonographe, Edison s’est tout naturellement attaqué à l’image. De leur côté, les frères Lumière proposent le Cinématographe. La description de l’engin est on-ne-peut-plus claire, comme on peut le lire sur son brevet : "Le mécanisme de cet appareil à pour caractère essentiel d’agir par intermittence sur un ruban régulièrement perforé de manière à lui imprimer des déplacements successifs séparés par des temps de repos pendant lesquels s’opère soit l’impression, soit la vision des épreuves…"