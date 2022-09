Il est urgent que le discours sur l'état de l'Union soit plus qu'une simple liste de course

Il y a un peu de ça. On peut voir ce discours comme le symbole d’une Europe en quête d’incarnation. Il faut dire qu’à part les auditeurs de la Première, il n’y a pas beaucoup de citoyens européens pour savoir qui est Ursula von der Leyen… Je l'ai encore expérimenté cette semaine dans les rues de Strasbourg lorsqu'un soir je vois un peu d'agitation devant un restaurant. C’est la présidente de la Commission européenne qui sort de table. Dès qu’elle est partie, le serveur se tourne vers moi et me demande : c’est qui cette dame ?

La présidente de la Commission manque de visibilité… et peut être que ce discours annuel peut aider à la placer sur les écrans radar des citoyens. En tout cas, elle fait tout pour. Lorsqu’elle arrive devant les députés européens tout en jaune et bleue accompagnée par Olena Zelenska, la première dame ukrainienne, l’image fait la une de tous les journaux. Avec un message clair. L’Europe est aux cotés de l’Ukraine. D’ailleurs cette guerre, c’est une guerre de l’autocratie russe contre la démocratie européenne nous dit la présidente de la Commission. Et pour joindre le geste à la parole, elle s’affiche le lendemain à Kiev aux cotés de Volodymyr Zelensky.

C’est efficace. Mais pour qu’il percole vraiment auprès des citoyens européens, ce discours doit aussi coller au plus près de leurs préoccupations. Et là aussi bingo, quand elle propose de redistribuer 140 milliards d’euros de profit des géants de l’énergie vers les consommateurs ou quand elle propose un plan de réduction de la consommation d’électricité ou encore quand elle promet une réforme en profondeur du marché de l’électricité elle montre que la Commission sait traduire les priorités du moment en acte politique. Et ça aussi ça fait la une des tous les médias en Europe.