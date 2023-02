"Il est urgent que la RDC se ressaisisse", conclut la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib après cinq jours de mission

"Nous sommes prêts à en faire encore plus, mais pour cela, il faut un climat positif. On ne peut pas apporter davantage de soutien sans une amélioration de la gouvernance." Malgré les immenses difficultés qui s'accumulent, et un certain pessimisme ambiant, Mme Lahbib dit avoir ressenti "une réelle volonté" que les élections puissent avoir lieu dans les meilleures conditions possibles, tant dans le chef du président de la République que des représentants des différents partis qu'elle a pu rencontrer.

Un premier élément de réponse quant à une possibilité de reprise rapide du dialogue viendra dans les prochaines heures de Bujumbura, où les présidents du Rwanda et de la RDC se trouvent à la même table dans le cadre d'une réunion de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Est. Un sommet que la Belgique suivra avec attention et dont elle "attend beaucoup", conclut la ministre.