Les réserves de poches de sang diminuent de jour en jour. Les stocks sont de moins en moins approvisionnés. Aujourd’hui, la situation est très tendue et à 2 doigts de basculer sous le seuil critique à Bruxelles et dans l’ensemble du pays. Il n’y a pas assez de dons de sang.

Que fait la Croix-Rouge ?

Le Service du Sang de la Croix-Rouge de Belgique est un acteur clé dans le domaine de la transfusion sanguine en Belgique. Chaque année, la Croix-Rouge fournit plus de 500 000 poches nécessaires au mieux-être ou à la survie de nombreux patients. Inutile de dire à quel point la Croix-Rouge a besoin de vous au quotidien.

Puis-je donner mon sang ?

Et si, on retroussait tous nos manches, au sens propre comme au sens figuré ? Après tout, on a tous un jour ou l’autre besoin de sang. Qu’il s’agisse d’un accident, d’une maladie ou d’un couac de santé, le sang, c’est la vie.

Le don de sang peut se faire 4 fois par an. Le plasma tous les 15 jours et les plaquettes tous les mois.

Julie VanH et son invité Thomas Paulus, responsable communication de la Croix-Rouge, ont compilé pour vous les critères pour pouvoir donner votre sang :

être en bonne santé;

être âgé de minimum 18 ans (attention, le premier don de sang doit avoir lieu avant le jour du 66ème anniversaire. Au-delà du 66ème anniversaire le don de sang est autorisé uniquement si le don précédent remonte à moins de 3 ans) ;

peser au moins 50 kg;

ne présenter aucun risque de transmission de maladies infectieuses (ce qui peut-être le cas - même sans le savoir - si vous avez voyagé dans une destination exotique ces 6 derniers mois, par exemple).

Notez qu'il n'est pas impossible de ressentir une légère fatigue après un don de sang tout simplement parce qu'on prend des globules rouges et ce sont eux qui transportent l'oxygène aux différents organes. Par contre, on ne ressent aucune fatigue après un don de plasma.

Alors ? Convaincu ? Si on planifiait un don de sang prochainement ? Qui sait, on pourrait peut-être se croiser...

INFOS PRATIQUES:

https://www.donneurdesang.be/

www.donneurdeplasma.be