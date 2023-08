"Il est trop tard pour s’en débarrasser" : la coccinelle asiatique est de plus en plus présente chez nous

La coccinelle asiatique a volontairement été importée sur le vieux continent dans les années 80 pour lutter de manière biologique contre les pucerons. Car cette petite bête a un gros appétit. Adulte, elle est capable d’ingurgiter jusqu’à 270 pucerons par jour, contre une cinquantaine pour ses cousines indigènes.

On a joué aux apprentis sorciers.

"Ces coccinelles ont été importées en Europe principalement dans des centres de recherche pour évaluer leur capacité à manger les pucerons et d’autres insectes indésirables. Mais cet insecte s’est échappé de plusieurs centres. Et petit à petit, il a proliféré et est aujourd’hui devenu une espèce invasive. On a joué aux apprentis sorciers", explique François Verheggen, professeur de zoologie à Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège).