Il est temps de réhabiliter la congélation !

Voilà pourquoi on recommande de nettoyer soigneusement les légumes avant leur congélation : il faut impérativement éliminer toute trace d'enzymes pour que le processus de congélation soit une technique de conservation recommandable. C'est aussi la raison pour laquelle il ne faut jamais recongeler un aliment déjà décongelé.

Contrairement aux idées reçues, les produits frais ne sont pas meilleurs, d'un point de vue qualitatif, que les mêmes aliments congelés.

La MGC Prévention (France) rappelle que bien souvent, les aliments sont congelés sur leur lieu de production, ce qui assure la préservation de leurs nutriments, à l'inverse d'une cagette de légumes laissée dans le froid de nombreux jours en attendant d'arriver au rayon des produits frais... Il existe bien plus d'aliments à congeler qu'on ne le pense : du vin, des blancs d'oeufs, du beurre...

Sur le plan gustatif, certaines denrées vivent difficilement le passage au grand froid. Lors de la décongélation (qui ne doit jamais s'effectuer à température ambiante, à moins de chauffer le plat immédiatement), les fruits et les légumes riches en eau finissent flasques et sans goût. C'est le cas des tomates mais aussi des concombres et de la salade.

Enfin, si en cette période d'inflation, la congélation doit retrouver les honneurs pour sauver notre pouvoir d'achat et réduire le gaspillage alimentaire, elle n'est recommandable qu'à condition de bien respecter une règle sanitaire incontournable : dégivrer et nettoyer entièrement l'intérieur du congélateur au moins une fois par an.