“Il est temps d’en Rire” le festival au bord du lac de Genval et Angel Vergara exposée au Grand Hornu

Envie de vous prélasser dans un transat sirotant un apéro tout en regardant une pièce de théâtre grâce au festival “Il est temps d’en Rire” qui revient du 5 juillet au 3 septembre 2023 pour une quatrième édition au bord du lac de Genval.

Un été intense dans l’écrin de verdure du Brabant Wallon. Qu’il fasse grand soleil ou petite pluie, le festival met tout en œuvre pour tenir ses promesses de rire, de détente, de joie de vivre. Que l’humour et la musique soient vos compagnons d’un soir. Le spectacle mythique de Josiane Balasko : ''Nuit d’Ivresse'' y est l’affiche tout le mois de juillet. La mise en scène est signée Nathalie Uffner avec Odile Matthieu, Thibaut Nève, et Julien Van Boeckel sur scène. Dans un bistrot de gare comme il n’en existe plus, vous trouverez un présentateur télé un peu ringard comme il en existe encore. Arrive une fille paumée, candide, en perm’de sortie. Il a l’habitude d’être reconnu, elle ne le reconnaît pas. Un 3e larron se tape l’incruste : le serveur du bar, collant et bavard comme un serveur de bar. La rencontre nocturne est désinhibée et explosive ; la gueule de bois matinale, honteuse et jouissive. Ils ne sont pas frais, ils sont parfaits. Et pour le mois d’août le stand up s’invite avec Inno Jp, Véronique Gallo, Manon Le pomme mais aussi Stand up mode up mode d’emploi version 2.

Rendez-vous aux abords du Lac de Genval, à proximité du parking de l’Hôtel Martin’s pour rire en plein air ! Infos et réservations : www.ttotheatre.com ou ilesttempsdenrire.be .

Une nouvelle exposition consacrée à Angel Vergara se tient au Macs au Grand Hornu.

Intitulée ''Dans l’instant'' cette importante exposition monographique porte un regard sur une pratique artistique dont la singularité est de combiner d’une façon aussi étonnante que féconde la peinture au cinéma ou à la performance. Angel Vergara a toujours placé " l’acte de peindre " au centre de ses tableaux et affirmé sa présence dans l’espace social en réalisant ceux-ci sous un drap en guise d’atelier portatif. Depuis plus de trente ans, l’artiste – alias Straatman – a ainsi fait " descendre dans la rue " la peinture en l’imprégnant du flux perpétuel de la vie et en y reproduisant, tel un jazzman, ses rythmes syncopés et, tel un cinéaste, ses mouvements. L’exposition est accessible du mardi au dimanche de 10 à 18h. Et c’est gratuit le 1er dimanche du mois. ''Angel Vergara : Dans l’instant'' est à découvrir jusqu’au 8 octobre 2023.