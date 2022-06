"Il est temps d’en rire", du théâtre, de l’impro et du stand-up au bord du Lac de Genval tout cet été !

L’ambiance va être festive cet été aux bords du Lac de Genval : le festival "Il est temps d’en rire" est de retour pour une troisième édition. Du 2 juillet au 4 septembre, représentations théâtrales, improvisation et stand-up vont animer vos soirées d’été dans un cadre idyllique.

Le festival "Il est temps d’en rire" est né en 2020 dans le but de relancer la culture et l’horeca, deux secteurs fortement impactés par la crise de coronavirus et par les deux années de confinement. Vu le succès des éditions précédentes, les organisateurs ont décidé de remettre le couvert pour une troisième édition ! Cette année, le festival est de retour avec une programmation qui fait la part belle à l’humour, mais pas que ! "L’été s’annonce intense en Brabant Wallon. Nous mettons tout en œuvre pour que le festival respecte ses promesses de rire, de détente, de joie de vivre. Que l’humour et la musique soient vos compagnons d’un soir (ou plus si affinité), et qu’ils génèrent néanmoins une petite frustration : celle d’attendre l’année suivante pour nous retrouver" annoncent les organisateurs.

"Il est temps d’en rire" chouchoute un public en lui rendant ce que le virus avait confisqué : de la légèreté et de l’insouciance autour d’un spectacle.

Un festival qui ne craint pas la pluie

Au vu des pluies torrentielles qui ont rythmé notre été en 2021, les organisateurs se veulent rassurants, ils ont pensé à tout ! "Quand le ciel de Belgique décide de vous tomber sur la tête, il n’y a que les escargots pour s’en réjouir. Il a fallu faire preuve d’imagination pour limiter l’impact de la pluie sur la prochaine édition." Petit exemple : la pièce de théâtre "Les envies sauvages" à l’affiche du festival tout le mois de juillet a spécialement été conçue pour pouvoir se jouer en plein air. "La mise en scène a été travaillée de manière à intégrer tous les cas de figure dans la direction d’acteur.trice.s. La scénographie est pensée dans le même mouvement. Et le public sera averti de ce cadre, tout en étant doté d’éventuels ponchos en plastique pour jouer le jeu jusqu’au bout." explique Thibaut Nève, le metteur en scène.

Puisque vous voilà rassurés sur la météo, il ne nous reste plus qu'à vous présenter le programme!