Il est roux, poilu et manque à sa famille : qui a vu le paresseux de Péruwelz ?

Pas la première fois

Le beau poilu a peut-être aussi été recueilli. "Après une tempête, il a pu tomber et une bonne âme lui aura trouvé un nouveau foyer. On espère en tout cas que quelqu’un verra notre avis de recherche et nous aidera à le récupérer."

Il y a quelques mois, un premier membre de la famille Paresseux avait temporairement disparu avant de réapparaître. "Il avait été déposé sur le muret d’un voisin et donc on l’avait récupéré."

C’est le risque des parcours d’art

L’incident ne devrait pas remettre en cause les initiatives artistiques menées dans l’espace public par Arrêt 59. "C’est le risque des parcours d’art. On sait à quoi on s’expose. Plusieurs installations ont subi des dégradations lors de l’Échappée au fur et à mesure du temps. On a fait ce qu’on a pu pour les réparer. Mais ça ne va pas mettre en péril d’autres projets du genre".