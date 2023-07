Il est possible de s'enregistrer dans l'Eurostar par reconnaissance faciale.

Son but est de permettre un enregistrement plus rapide et plus fluide des passagers même si pour le moment, seuls les titulaires d'une réservation Business Premier ou d'une Carte Blanche qui le souhaitent peuvent bénéficier de ce service, accessible depuis l'application iProov.me (disponible sur Google Play et l'App Store).

Fourni par iProov, SmartCheck aide les passagers à gagner du temps et à éviter les files d'attente en enregistrant au préalable leur billet, leur passeport et leur visage via leur smartphone.

Entre autres avantages, ils ne subissent plus qu'un seul contrôle de passeport au lieu de deux.

Au moment d'embarquer, ils profitent d'un couloir SmartCheck dédié avec son point de contrôle biométrique facial. Ils ne peuvent en revanche pas échapper à l'inspection des bagages et au contrôle des passeports aux frontières françaises, à respecter comme n'importe quel autre passager.