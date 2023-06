Il est libre Max, douce utopie d’Hervé Cristiani dans une société de surconsommation

Dans sa chronique Dans l’air du temps, Réal Siellez s’intéresse à un artiste qui a marqué la chanson française avec une chanson pacifiste.

Avant d’être chanteur, Hervé Cristiani était d’abord un élève indiscipliné qui a sauvé ses études et sa présence dans son collège parisien en s’inscrivant à la chorale… Il aimait dire que ses véritables études ont commencé le jour où elles se sont terminées…

Le monde est au yé-yé et il n’aime pas ça, il se perfectionne à la guitare, et c’est donc un Hervé de 23 ans, frondeur et insolent qui se pointe en novembre 1971 au petit conservatoire de Mireille pour une rencontre haute en couleurs. En effet, Hervé Cristiani avait, à l’époque, un job alimentaire assez particulier, il tenait des sex-shops.

Mais peut-être le savez-vous, chez Mireille, il ne suffisait pas de bien se débrouiller pour s’en sortir… Dès sa première interprétation sa chanson "Le palais du roi", la papesse de la chanson francophone ne met pas de gant pour l’interrompre.

Cette émission, Le petit conservatoire, a été très formatrice pour nombre d’artistes… Entre Hervé Cristiani et Mireille, ce n’est pas vraiment d’une fluidité amicale.

Et ces accrocs sont dus au fait que tous deux étaient des perfectionnistes, et des êtres très ancrés dans certaines certitudes. Toujours est-il que ce petit conservatoire a permis à Hervé Cristiani de pratiquer, de se confronter mais aussi rencontrer…

Les compositions d’Hervé Cristiani n’ont pas connu un succès populaire fulgurant contrairement à ses amis Souchon, Cabrel, Dick Annegarn… Il disait de lui-même, vieillissant, qu’il n’est probablement pas un artiste de scène mais juste un bon musicien… Et puis en 1981, la France connaît les prémices d’une crise sociale majeure, l’argent devient roi, la high-tech s’invite dans les foyers et draine une charge de travail monumentale à ramener à la maison… et face à cela, Cristiani déroule le portrait d’un mec à la cool qui priorise le côté humain.

Il est libre max. Comme il n’a pas d’argent pour faire le grand voyageur

Il va parler souvent aux habitants de son cœur

Qu’est-ce qu’ils s’racontent, c’est ça qu’il faudrait savoir

Pour avoir comme lui autant d’amour dans le regard.

Pas de fric mais de l’amour, pas de sur communication mais des habitants dans le cœur, pas de consommation mais de l’ouverture au monde.

Et ça parle aux auditeurs, Max devient ce mec que tous et toutes veulent être dans un monde où les Indiens sont forcés de devenir des cow-boys.

La chanson s’impose alors comme un véritable tube, en France. Un jour une nièce d’Hervé Cristiani reçoit comme devoir à l’école de faire une explication de texte sur l’une des phrases de "Il est libre Max" : "Dans l’panier de crabes, il n’joue pas les homards

Il n’cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare". Hervé Cristiani raconte cette anecdote en disant : "Je prends ma plus belle plume et je trouve cela cocasse de faire son devoir à sa place… Résultat des courses : 9 sur 20, avec comme note dans la marge "vous n’avez pas saisis la pensée de l’auteur…" Cette histoire a eu pour conséquence de faire écrire à Hervé Cristiani un livre de 300 pages qui s’appelle "Il est libre max" dans lequel il digresse sur chaque phrase de la chanson…

Il est libre Max, en 1981, écrit et interprété par Hervé Cristiani sur l’album du même nom… C’était dans l’air du temps, ça l’est toujours…