"Il est le seul qu’on puisse comparer à Ayrton Senna" : le cavalier seul insolent de Max Verstappen

9 victoires en 11 courses cette année : Max Verstappen continue d’alimenter son compteur. Course après course, le pilote Red Bull passe de la cour des grands à celle des pilotes qui marquent le sport de leur empreinte. Le Néerlandais est bien parti pour battre son propre record : celui de 15 victoires en une saison. Et avec ses 44 succès, le double champion du monde a dépassé depuis quelques courses la légende Ayrton Senna.

"Il est le seul qu’on puisse comparer à Senna. Bien sûr, il va encore gagner en maturité avec le temps, mais tout se met ensemble. L’écurie, notre état d’esprit et l’engagement de Max. Il ne fait pas de compromis. Il vit pour la course", indique Helmut Marko, un haut dirigeant de l’écurie Red Bull.

Inexorablement, le Néerlandais gravit les échelons des livres de statistiques. A ce rythme, Max ne devrait plus tarder à déborder Alain Prost et Sebastian Vettel au nombre de victoires. Seuls resteront devant lui pour un certain temps les ogres Michael Schumacher et Lewis Hamilton.