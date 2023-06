Il est intouchable : Jonas Vingegaard surclasse l’étape reine du Dauphiné et confirme qu’il est bien le plus fort !

Sur ce Dauphiné 2023, il y a bien Jonas Vingegaard… et puis tous les autres ! On s’en doutait depuis quelques jours, on a désormais l’ultime confirmation. Leader hégémonique du général, le Danois a encore flanqué un gros coup sur la cafetière de la concurrence en s’adjugeant, en surclassement, l’étape reine entre Porte-de-Savoie et Col et le sommet du Col de la Croix de Fer.

Mis sur orbite par un travail de sape de Dylan Van Baarle puis par un premier écrémage signé Tiesj Benoot, Vingegaard a attaqué à cinq kilomètres de l’arrivée. Une attaque fulgurante, surpuissante qui a laissé pantois l’ensemble des concurrents qui gravitaient encore difficilement dans sa roue.

Seul au monde, le Danois a franchi la ligne sans sourciller, signant sa 2e victoire de la semaine et sa 10e de la saison. Plus important encore, il confirme son maillot jaune face à une concurrence impuissante et file tout droit vers une victoire au général.

Un général désormais orphelin de Julian Alaphilippe. 3e ce samedi matin mais un peu juste, le Français a lâché et dégringole au classement. Résultat, Ben O’Connor, qui s’agrippe à sa 2e place, devance désormais Adam Yates, 3e. Attention à Jai Hindley, cependant, qui n'a pas dit son dernier mot. La bataille entre les trois hommes pour le podium risque d'être passionnante dimanche.

Notons, côté belge, le superbe numéro de Victor Campenaerts. Seul en tête mais pris en chasse par le peloton, il a franchi le Col du Mollard en tête pour s’assurer, au forceps et au courage, le maillot bleu à pois de meilleur grimpeur. Quelle incroyable reconversion pour un coureur qu’on cantonnait aux chronos il y a quelques années à peine.