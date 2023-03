Il est grand temps de prendre ses tickets pour les festivals, mais y a-t-il encore de la place ?

Après le succès de sa première édition en 2022, le Core Festival, issu de l’union entre les organisateurs de Rock Werchter et de Tomorrowland, revient au Parc d’Osseghem le 27 et 28 mai. Au programme : Angèle, Alt-J, Romy et Little Simz et bien d’autres. L’ensemble des billets sont encore disponibles.