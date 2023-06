Il est encore passé si proche : Luka Modric, le roi incontesté... sans couronne

Un joueur très important pour la Croatie, un doux euphémisme. Capitaine de sa sélection depuis des lustres, Luka Modric compile 166 sélections et 24 buts avec les Vatreni. Mais surtout, il aura su mener son équipe nationale vers des sommets insoupçonnés.

En 2018, personne (ou du moins pas grand-monde) n’aurait misé sur cette sélection croate, finaliste de Coupe du monde. Quatre ans plus tard, on les annonçait vieillissants et pourtant, ils ont éliminé le Japon et surtout le Brésil pour filer en demi-finale du Mondial qatari et arracher une belle médaille de bronze. La fin de leur génération dorée ? Non puisque quelques mois plus tard, ils retrouvaient une finale, en Nations League cette fois-ci.

Paradoxalement, malgré le poids des âges, le chemin vers un trophée n’avait jamais semblé aussi facile et ouvert que cette fois-ci. Sauf que, pour la 3e fois consécutive, ils ont buté sur le dernier obstacle. La France en 2018, l'Argentine en 2022, l'Espagne en 2023. Trois bourreaux différents, un même scénario.

Ballon d'Or 2018 et vainqueur de quasiment tous les trophées possibles en club, Luka Modric restera donc (pour toujours) un roi sans couronne en équipe nationale. A moins qu’il ne rempile jusqu’à l’Euro 2024. Pour encore une dernière fois un malin plaisir... à déjouer tous les pronostics ?