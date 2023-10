Il est en très grande forme : Romelu Lukaku plante (déjà) sa 6e rose en 8 matches avec la Roma

Ses nombreux détracteurs doivent l'avoir bien mauvaise. Conspué par de nombreuses personnes après un été chahuté, Romelu Lukaku prouve, à qui veut bien l'entendre, qu'il reste un formidable buteur. Arrivé à la Roma en catimini, le Belge vient de planter son 6e but en 8 matches en trouvant l'ouverture ce dimanche après-midi sur la pelouse de Cagliari.

Alors que les Romains menaient 0-1 depuis... une minute grâce à un but de Houssem Aouar à la 19e, le Diable Rouge a mis son équipe définitivement sur du velours en plantant le but du break à la 20e. Parfaitement placé pour reprendre un centre de Rick Karsdorp, Lukaku n'a eu qu'à cadrer sa tête pour planter, déjà, son 4e but en championnat.

Cela risque de lui faire du bien au moral, lui, qui a probablement dû douter à certains moments après ces quelques semaines tumultueuses.