Il est désormais interdit d’importer des produits de la pêche du Cameroun dans l’Union européenne

Les États membres de l’UE se doivent dorénavant de refuser les importations de produits de la pêche en provenance du Cameroun, en raison de pratiques persistantes de pêche illégale, a annoncé jeudi la Commission européenne.

Le Cameroun rejoint en effet trois autres pays (le Cambodge, les Comores et Saint-Vincent-et-les-Grenadines) sur la liste de l’UE des pays non coopératifs dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).