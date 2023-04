"Il est ce qu’il a toujours été" : la mère d’Harry Styles se confie sur son ascension

Lors d’une interview accordée au Daily Mail, Anne Twist, la maman d’Harry Styles, a affirmé que la célébrité n’a pas eu raison de son fils.

La célébrité peut rendre mégalo, c’est un fait. Surtout pour celles et ceux qui la rencontrent tôt. Bien qu’Harry Styles ait fait partie du boys band le plus célèbre des années 2010 lorsqu’il n’était qu’un ado avant de se lancer dans une belle carrière solo, l’artiste n’a, selon sa maman, pas changé.

Interrogée par le Daily Mail, Anne Twist, la mère d’Harry Styles, a partagé ses impressions sur la carrière de son fils."Il est ce qu’il a toujours été. En tant que tout petit garçon, il ressemblait beaucoup à ce qu’il est maintenant, juste une version plus petite.", a-t-elle confié, comme le rapporte Just Jared. "Sur le plan musical, je pense que c’est parce qu’il reste authentique. Il puise ses influences dans ce qu’il ressent, ce qu’il écoute, ce qu’il aime. Il ne pense pas : 'Bon, je dois faire cette chanson pour ce groupe démographique'. Il fait ce qui lui convient – ​​et cela semble être universellement apprécié.", a-t-elle poursuivi.

Consciente que ses propos (subjectifs) peuvent sembler clichés, Anne a quand même partagé le sentiment de fierté que lui procurent ses enfants : "Je suis très fière d’Harry et de sa sœur aînée Gemma et des adultes qu’ils sont devenus. Ils travaillent tous les deux très dur, ils ont une bonne moralité et ce sont des gens vraiment gentils. "