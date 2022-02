Il est 5 heures, Paris s’éveille de Jacques Dutronc, hymne de la jeunesse française en révolte de mai 68

Il est 5 heures Paris s’éveille est écrite en mars 1968, juste avant les révoltes de mai 68. À son origine, on retrouve trois Jacques, Jacques Wolfsohn, qui travaillait pour le label de Dutronc, le parolier Jacques Lanzmann et le chanteur Jacques Dutronc. Après un repas très équilibré fait de foie gras et de bordeaux, le premier propose aux deux autres de faire une chanson sur le thème de Paris qui se lève le matin.

Il est 23 heures, et les deux Jacques commencent le boulot… Ils s’inspirent d’une chanson de 1802, écrite par Marc Antoine Madeleine Désaugiers, et qui s’intitule "Tableau de Paris à cinq heures du matin", mais aussi des souvenirs de Lanzmann, d’une traversée de la capitale française en taxi, à l’aube alors qu’il rentrait de voyage.

Au petit matin, les paroles et la musique étaient écrites. Les trois Jacques se retrouvent quelques jours plus tard en studio et enregistrent… Mais en sortie de studio, déception, le résultat s’avère fade et sans relief. C’était sans compter sur l’aide inattendue du flûtiste Roger Bourdin, qui enregistrait dans le studio voisin des solos de Bach.

Roger Bourdin partira en impro et donnera au futur tube un visage virevoltant, qui lui donnera du relief.