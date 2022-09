"Œil de cobra", du théâtre de marionnettes sur la différence et le regard des autres

Franz a rendez-vous chez l’ophtalmologue. Le diagnostic tombe. Amblyopie. Le docteur Winkel lui explique qu’il a un œil paresseux. La seule option, c’est ce morceau de plastique couleur peau que les adultes appellent "le cache œil".

Qui n’a jamais rêvé d’être un pirate ? Pas Franz. En tout cas, pas comme ça. Le lendemain, c’est l’école et le début des ennuis. Mlle Kruegel lui propose de se placer au premier rang. Elle lui dit que ce n’est pas grave et lui explique que l’histoire est pleine d’estropiés célèbres. Toulouse Lautrec, Miguel de Cervantès, Homère et même Beethoven. Ils étaient sourds, manchots, aveugles ou nains. Décidément, les adultes ne comprennent rien.

Du jour au lendemain, la vie de Franz change…

Un spectacle de la compagnie La P’tite Canaille, d’après le roman "Les A.U.T.R.E.S." de Pedro Mañas.