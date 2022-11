Il crée un iPhone pliable avant Apple

Un youtubeur est parvenu à mettre au point un iPhone pliable, en se basant sur le châssis d’un Motorola Razr.

Cet “iPhone V”, c’est son petit nom, est non seulement pliable, mais surtout fonctionnel. Pour y parvenir, le bricoleur a utilisé une version jailbreakée d’iOS, et quelques éléments internes d’un iPhone X. L’assemblage a également nécessité pas moins de 35 écrans d’iPhone, afin de les séparer couche par couche et parvenir à un cran capable de se plier à 45°.

Car oui, l’iPhone V n’est pas capable de se refermer complètement. Ce qui prouve que la bidouille n’a pas été simple, car il aura quand même fallu plus de 200 jours de travail pour obtenir ce prototype. Mais pour une première tentative, cela reste surprenant.

On attend désormais la version officielle d’Apple. Mais on risque d’attendre encore longtemps.