Il crée la première PlayStation 5 Slim avant Sony

Si on se doute qu’elle finira bien par voir le jour, la version Slim (comprenez “amaincie”) de la PS5 n’est pour l’instant qu’un doux rêve pour tous ceux qui trouvent que l’actuelle version est bien trop imposante. Mais grâce au travail du YouTubeur Matthew Perks, ce rêve pourrait devenir réalité bien plus tôt que prévu.

Le spécialiste du DIY (Do It Yourself) a en effet relevé un challenge de taille, sans mauvais jeu de mots. En effet, il est parvenu à réduire l’épaisseur de la console, passant de 10,4 (pour la version avec lecteur CD) et 9,2 centimètres (pour la version digitale) à seulement 2 centimètres.