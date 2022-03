Il Cacciatore : la chasse à l’homme au coeur de la mafia italienne se poursuit dans une saison 3 haletante

Après un beau succès d’audience sur Auvio pour ses deux premières saisons, Il Cacciatore revient pour votre plus grand plaisir avec une troisième saison. Cette pépite italienne sera disponible en version originale sous-titrée jusqu’au 6 septembre 2022 et vous replongera au coeur de la célèbre et redoutable Cosa Nostra.

Cacciatore : The Hunter (en italien Il Cacciatore) est une série poignante au suspense insoutenable. Diffusée pour la première fois en 2017 sur la chaîne nationale Rai 2, l’histoire vous immisce dans la Sicile des années 90. Au programme : des petits villages et paysages au coeur de Palerme à couper le souffle mais... sans la Dolce Vita italienne. Et pour cause : vous accompagnerez dans ses aventures Saverio Barone, un jeune procureur intègre qui poursuit sa lutte contre la mafia locale.