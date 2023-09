Il attaque la Juventus en justice : Leonardo Bonucci, la Vieille Larme

En parlant de titre, Bonucci en a encore arraché deux (2019 et 2020) pendant ce deuxième passage chez la Vieille Dame. Avant que la Juve n’amorce la fin d’un cycle, remercie ses légendes une à une et ne rentre gentiment dans le rang après dix ans de règne, laissant (enfin) les deux clubs milanais humer l’odeur du titre.

La suite ? Plus difficile pour Bonucci. Parce que lui aussi, prend de l’âge. Et que face à un niveau sportif collectif qui flanche, la direction perd patience. En début de saison dernière, sans fournir de vraie explication, elle décide donc de faire de Bonucci son nouveau bouc émissaire. 35 ans, le pilier historique du club n’a, d’un jour à l’autre, plus accès à la salle de sport ou au restaurant. Ultime camouflet, Bonucci est sommé de s’entraîner en marge du groupe.

Fidèle jusqu’au bout, le défenseur demande alors, à plusieurs reprises, d’être réintégré à l’équipe. Il obtient finalement gain de cause et dispute 16 matches en 2e partie de saison, arborant même quasiment systématiquement le brassard de capitaine.

Sauf qu’en coulisses, la tension couve toujours quelque part. Et que l’été à peine amorcé, Bonucci est une nouvelle fois prié de faire ses valises à un an de la fin de son contrat. Cette fois, l’international italien (121 sélections, 8 buts) accepte. Après quelques tractations et malgré, sans doute un intérêt saoudien, il se lance dans un ultime (?) défi à l’Union Berlin.

Mais une fois en Bundesliga, il rumine et ressasse ces 12 derniers mois. Difficile de digérer le traitement d’une direction qui a subitement décidé de le vouer aux gémonies avec l’âge comme seul prétexte pour justifier sa destitution soudaine.

Il décide finalement de sévir en attaquant sa Juventus en justice pour préjudice professionnel et d’image. C’est la Gazzetta dello Sport qui balance cette information, expliquant que le défenseur italien avait trouvé anormal d’être exclu du groupe et privé d’accès (restaurant, salle de sport). Il estime, en outre, avoir subi des préjudices au niveau de sa préparation.

Voilà donc une histoire d’amour, vieille de 12 saisons et parsemée de succès et de titres, qui finit de la pire des manières. Sur un divorce, brutal et, sans doute, quelques larmes versées. On se consolera en se disant que le joueur a décidé de reverser les sommes récoltées pendant le procès à des associations caritatives. C'est déjà ça...