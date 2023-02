Il achète des places pour voir Bob Dylan et se retrouve à un concert de la pop star Dylan

Les erreurs d’identité ne sont pas rares dans le monde de la musique. Cette semaine encore, un pauvre garçon qui partageait le même nom que le leader de Bring Me The Horizon, Oli Sykes, a dû répondre à plus de 1000 mails de fans...

Et tout récemment, la star de la pop Dylan a fait un geste particulièrement sympathique pendant son concert au Shepherd’s Bush Empire de Londres lundi dernier (le 20 février), à l’attention d’un fan qui avait acheté un billet pour son live en pensant qu’il allait assister à une performance de Bob Dylan. Oups !

Selon un article du Rolling Stone, Andy Day, 54 ans, considérait que c’était un "rite de passage" que d’aller voir Bob Dylan, car son beau-père était un fan de longue date. Il a alors acheté des billets pour aller le voir lors d’un spectacle à Londres en novembre dernier. Malheureusement, en recoupant les dates de la tournée de Bob Dylan, il s’est rendu compte qu’il avait en fait acheté des billets pour aller voir la pop star britannique Dylan, de son vrai nom Natasha Woods.

En apprenant cette situation plutôt cocasse, Natasha Woods a promis de préparer une reprise d’un titre de Bob Dylan en réserve, "au cas où cela se reproduirait".

Lorsqu’elle a appris qu’Andy assistait tout de même à son concert au Shepherd’s Bush Empire, fidèle à sa parole, la chanteuse a dévoilé sa propre version de "Knockin' On Heaven’s Door".

"Il y avait un gars qui s’appelle Andy Day qui s’est présenté à mon concert avec son beau-père et sa femme en pensant venir à un concert de Bob Dylan", raconte l’artiste à la foule, avant d’interpréter la reprise.

"Il y en a eu beaucoup pendant cette tournée. Quelqu’un est même allé jusqu’à acheter du merchandising avant de se rendre compte de son erreur. Et en tant que grande fan de Bob, j’ai pensé en faire une petite reprise, donc voilà, c’est pour Andy et sa famille."