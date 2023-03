Il achète 2000 jeux Wii U et 3DS avant la fermeture des boutiques en ligne

Cette tâche un peu folle accomplie, le YouTubeur nous livre dans sa vidéo quelques statistiques mirobolantes… Au total, il aura acheté 866 jeux Wii U et 1547 jeux 3DS, soit 2413 jeux ou un peu plus de 1.2 terabytes de données réparties sur les deux consoles !

Pour ce faire, The Completionist aura utilisé 460 cartes de recharge Nintendo et dépensé la somme de 22.791 dollars ! Toute cette entreprise lui aura coûté, en plus de la coquette somme d’argent précédemment citée, 328 jours de sa vie.

Il a également annoncé qu’il ferait donation de toute sa collection à la Fondation pour l’Histoire du Jeu Video, une fondation qui conserve, archive et étudie tout ce qui se rattache au jeu vidéo. Toutefois la fondation n’avait encore jamais rassemblé de jeux vidéo dématérialisés et doit maintenant décider de la manière dont ils voudront les stocker et les exposer.