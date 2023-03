Il a crié "Gloire à l’Ukraine !" avant d’être abattu : ce que l’on sait sur ce soldat ukrainien

Outre le témoignage de Darya Yanushkevich, c’est également celui des compagnons d’armes d’Oleksandre Matsievskiï qui permet à l’agence de presse ukrainienne UNIAN d’affirmer pouvoir "officialiser" l’identification de ce soldat.

C’est en effet le département régional de la section "Nord" des forces armées ukrainiennes ainsi que la 119e brigade sur leurs comptes Facebook respectifs (ici et là), qui, quelques heures plus tôt, avaient confirmé qu’il s’agissait bien d’Oleksandre Matsievskiï.

"Le 6 mars 2023, une autre preuve de crimes de guerre russes a été publiée sur le réseau. Toute l’Ukraine a vu l’exécution du guerrier ukrainien, le combattant du 163e bataillon 119 de la brigade de défense territoriale. La vidéo de la mort héroïque d’Oleksandre est devenue virale et ne laisse personne indifférent", peut-on notamment lire en description de la photo du soldat sur ces deux publications.

Toujours selon le département régional de la section "Nord" des forces armées ukrainiennes, les faits auraient eu lieu le 30 décembre 2022 près de Soledar, un petit village au nord-est de Bakhmout, épicentre des combats depuis plusieurs mois dans le Donbass. Oleksandre Matsievskiï, aurait été fait prisonnier par les Russes alors qu’il se trouvait avec quatre autres soldats ukrainiens – dont le sort est inconnu -, précise cette source.

Selon l’Institute for the Study of War (ISW) d’après une publication Facebook de l’État-major général des forces armées ukrainiennes, il y a effectivement eu des combats près de Soledar le 30 décembre dernier. "Les forces russes ont poursuivi leurs opérations offensives autour de Bakhmout le 30 décembre, bien qu’à un rythme plus lent que ces derniers jours. L’état-major ukrainien a indiqué que les troupes ukrainiennes avaient repoussé les attaques russes près de Soledar (10 km au nord-est de Bakhmout), Ivanivske (5 km à l’ouest de Bakhmout) et Klishchiivka (7 km au sud-ouest de Bakhmout)", peut-on lire dans le compte rendu de l’ISW.

Cette information est également corroborée par d’autres médias ukrainiens, tels que le site "Censor", via son rédacteur en chef Yuri Butusov, le média Novynarnya via son rédacteur en chef Dmytro Lykhoviy, ou la radio ukrainienne Svoboda ce jeudi matin.

Selon l’AFP, un média local avait également publié mi-février des photos de l’enterrement de M. Matsievskiï, sans faire état des circonstances précises de sa mort.