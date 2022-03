Iker Casillas et le Real rendent hommage à Miguel Van Damme, décédé à 28 ans

"Le Real Madrid, son président et sa Direction regrettent profondément la perte de Miguel Van Damme. Le Real Madrid tient à exprimer ses plus sincères condoléances et apporte tout son soutien à sa famille et ses êtres chers, à son club et ses coéquipiers", écrit le club espagnol dans un communiqué.



"J'embrasse la famille. Repose en paix mon ami", a tweeté l’ancien gardien iconique du Real Madrid dont Miguel Van Damme était fan. L’Espagnol lui avait d’ailleurs envoyé un message de soutien en janvier 2020 dans le cadre de la cérémonie du Soulier d’Or.



Le gardien du Cercle de Bruges est décédé dans la nuit de lundi à mardi. Il a perdu un combat de 5 ans contre la leucémie.