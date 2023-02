Ikea veut renoncer aux produits laitiers

Les alternatives végétales comme outil de communication... et de business. C'est le pari réussi du géant suédois. Dans son bilan annuel dédié à marquer ses ambitions et à jeter les pistes de réflexion pour réduire son empreinte carbone, Ikea communique son intention de supprimer les produits laitiers ou de les remplacer. Un signal fort pour une entreprise dont la popularité ne passe plus seulement par l'ameublement.

Cela fait bien longtemps qu'Ikea ne se contente plus de meubler nos intérieurs avec une ribambelle de structures bien pensées pour simplifier le rangement (moins pour le montage des meubles). Réfléchi comme une expérience d'immersion complète, le parcours de visite n'oublie ni la pause-déjeuner ni le goûter en proposant une cafétéria ("bistrot") assez fournie pour convaincre les familles de prendre le temps de nourrir les estomacs juvéniles et de ne pas quitter les lieux pour terminer les courses en toute tranquillité. Ikea a calculé que 520 millions de personnes ont goûté à son offre alimentaire en 2022, toutes formules alimentaires confondues.