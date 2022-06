Ikea : une nouvelle application remplace vos meubles par ceux de l’enseigne

Sur le web et sur des appareils dépourvus d’un capteur LiDAR, l’utilisateur pourra simplement uploader une série de photos de la pièce. Le tout sera “automatiquement traité et assemblé en une réplique interactive grand-angle de l'espace, avec des dimensions et une perspective précises”, explique Ikea dans son communiqué.

L’application Ikea Kreativ est d’ores et déjà disponible aux États-Unis. Un lancement dans d’autres pays est prévu pour l’année prochaine.