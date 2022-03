Ikea, Spotify, Apple, Volkswagen... Les boycotts des entreprises contre la Russie se multiplient

Certains secteurs clés, comme l'énergie et les technologies, sont cependant plus réticents à prendre des mesures contre la 11e économie du monde.

Voici une liste non-exhaustive des entreprises ayant pris des mesures :

Constructeurs automobiles

Le géant de l'automobile Toyota, par exemple, a annoncé qu'il arrêterait la production dans son usine de Saint-Pétersbourg à partir de vendredi et suspendrait les exportations de véhicules vers la Russie.

Les constructeurs automobiles japonais Nissan, Honda et Subaru cesseront d'exporter des voitures et des motos en Russie, et Mazda cessera également de fournir des pièces pour une usine russe.

Le constructeur automobile allemand Volkswagen a annoncé jeudi l'arrêt, jusqu'à nouvel ordre, de sa production de véhicules en Russie. Le géant aux 12 marques va également arrêter d'exporter vers la Fédération de Russie..

D'autres constructeurs automobiles, comme Mercedes-Benz, ont annoncé des mesures similaires.

Ikea