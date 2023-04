Ikea Hognoul : les permanents syndicaux doivent rester sur le parking

Ikea veut réorganiser le travail de ses employés. La firme dénonce une convention collective de travail de 1991. Les travailleurs seront polyvalents. Ce sont les syndicats FGTB et CGSLB qui ont monté cette tonnelle rouge sur le parking.

Les syndicalistes sous la tonnelle ne sont pas bien nombreux : six au moment de notre visite. Ce sont des permanents. La direction ne veut pas d’eux dans une assemblée générale à l’intérieur. Eux ne sont pas contents. D’abord parce qu’Ikea veut organiser autrement le travail. "C’est demander à une caissière de ramasser les chariots sur le parking ou d’aller remplacer au service après-vente" s’indigne Béranger Tsingos du syndicat libéral, "c’est demander à un vendeur de cuisines d’aller pousser des chariots dans le libre-service. C’est la fin de trente ans d’acquis syndicaux."

Colombine Nicolay, la chargée de communication d’Ikéa vient nous expliquer : "Si aujourd’hui un collaborateur travaille dans la salle d’exposition, par exemple dans le département des lits, il ne peut pas aller aider son collègue des salons. Aujourd’hui, les clients sont parfois très nombreux, parfois ne le sont pas, et on a besoin de pouvoir répondre à ces demandes de manière plus souple."

Pas question pour ces syndicalistes d’assister à une assemblée générale dans le magasin. Parce que lors d’une assemblée précédente, les permanents ont prolongé la réunion de cinquante minutes supplémentaires explique la porte-parole d’Ikea.

Reste la CNE, d’accord avec les autres syndicats sur la réorganisation interne, mais qui nous dit vouloir calmer le jeu au lieu de mettre de l’huile sur le feu. Notez qu’il n’est pour l’instant pas question de grève chez Ikea, même si les syndicats soulignent qu’un préavis court depuis la mi-décembre.