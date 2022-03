Ikea dévoile une nouvelle enceinte qui intègre Spotify

L’enceinte Bluetooth Vappeby est la première enceinte connectée équipée de la fonction Spotify Tap.

Une enceinte parfaite pour l’été

Le géant suédois de l’ameublement élargit sa gamme d’enceintes connectées avec un nouveau produit au design inspiré d’une lanterne. En effet, plus qu’une simple enceinte, la Vappeby d’Ikea est également une lampe LED rechargeable, possédant une autonomie de 12 heures. Résistant à la poussière et aux projections d’eau grâce à son indice IP65, elle peut être utilisée en intérieur ou en extérieur.

“Il s’agit d’un ajout essentiel à notre assortiment d’enceintes Bluetooth et d’une étape importante dans la démarche de IKEA visant à mettre la musique à la portée du plus grand nombre. Notre priorité est d’améliorer l’expérience utilisateur, et de démocratiser et faciliter l’accès à la musique et à la lumière”, poursuit Stjepan Begic, développeur chez Ikea.

Côté musique, justement, en plus d’être une enceinte traditionnelle permettant de diffuser de la musique depuis votre smartphone, la Vappeby est la première enceinte Bluetooth sur le marché équipée de la fonction Spotify Tap : l’interrupteur sert également à " réveiller " Spotify sur un appareil connecté.

Comme l’explique l’entreprise suédoise : “appuyez une fois et Spotify reprendra sa lecture là où elle s’est arrêtée. Appuyez une deuxième fois et Spotify générera une nouvelle liste de lecture inspirée de vos préférences d’écoute.”

L’enceinte sera disponible en Belgique dans le courant du mois d’avril. Son prix est fixé à 59 euros.