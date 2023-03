Ikea alerte sur la crise du logement au Royaume-Uni dans une campagne choc

L’entreprise suédoise spécialisée dans l'ameublement et la décoration est connue pour ses campagnes marketing innovantes et engagées.

On se souvient de la réplique d’une maison syrienne de 25m² dans laquelle vivait Rana, son époux et leurs 8 enfants, pour dénoncer l’impact de la guerre en Syrie, que l’on pouvait retrouver sur le site. Ou encore d’une vidéo qui empruntait les codes des films d’horreur, dont le but était de sensibiliser aux violences conjugales.

Cette fois-ci, Ikea s’est allié à Shelter, un organisme qui aide les personnes sans domicile fixe ou mal logées au Royaume-Uni, pour élaborer des "Real Life Roomsets". Cette opération vise à mettre en lumière les conditions déplorables de nombreux logements britanniques en les recréant dans des zones d’exposition de quatre magasins du pays. Les villes sélectionnées sont également les plus sévèrement touchées par la crise du logement : Bristol, Birmingham, Warrington et Hammersmith.

Dans ces reproductions, on peut voir de tout : des trous dans les murs, des matelas à même le sol, des vêtements pendus indiquant que plusieurs personnes vivent dans la même pièce minuscule… Ces images suscitent le choc, mais elles sont pourtant bien représentatives de la réalité. Les quatre pièces que vous voyez diffèrent selon le magasin, chacune ayant été conçue sur base de vrais logements. Shelter et Ikea sont partis à la rencontre des citoyens britanniques pour recueillir leurs témoignages et ainsi raconter leurs histoires à travers ces mises en scène.

Le résultat de leur enquête est interpellant : 1 Anglais sur 5 craint de perdre sa maison. Une réalité que vit un Anglais sur 208, à cause du coût grandissant de la vie. Les habitations temporaires proposées aux personnes à la rue ne conviennent pas, surtout lorsqu’on sait qu’elles sont parfois forcées d’y rester pendant des années le temps de trouver un logement. La campagne veut pousser le gouvernement à construire 90 000 logements sociaux d’ici 2030 afin de répondre à l’urgence de la crise.