Iino, la ville japonaise qui aurait été témoin de 452 OVNIS en un an

La ville capitalise bien entendu sur le sujet et tout le monde s’y est mis. On peut découvrir des statues d’extraterrestres un peu partout, des soucoupes volantes (dont certaines sont mécanisées), des restaurants à thèmes, … et même un musée, l’OVNI Furenai Kan, qui contiendrait des documents classifiés de la CIA (rien que ça).

Le directeur du musée, Toshio Kanno, n’est pas étonné de l’engouement de la région pour les amateurs puisqu’une multitude d’événements étranges s’y produisent depuis déjà des siècles. Il explique même au Sun : "Senganmori est entouré de mythes et de légendes depuis l’Antiquité, en raison de son puissant champ magnétique."