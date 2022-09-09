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Ukraine - Україна

Смерть Єлизавети II : "непоправна втрата"| La mort d’Elizabeth II : "une perte irréparable"

il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Напевно, ви вже дізналися, що королева Єлизавета II мирно померла в замку Балморал, Шотландія, у віці 96 років.

Відтоді з усього світу надходять повідомлення, щоб віддати належне королеві Єлизаветі II. Серед цих повідомлень – повідомлення президента України Володимира Зеленського, для якого смерть Єлизавети II є "непоправною втратою".

"Від імені народу України ми висловлюємо наші щирі співчуття Королівській родині, всьому Сполученому Королівству та Співдружності у зв’язку з цією непоправною втратою", – зазначив президент Зеленський у соцмережі, наголосивши, що дізнався про смерть королеви. з "глибоким сумом".

Зі свого боку співчуття висловив і президент Росії Володимир Путін. Згідно з повідомленням інформаційного агентства ТАСС,  Путін сказав, що "протягом десятиліть королева Єлизавета II мала любов, повагу до своїх підданих і всесвітній авторитет". Однак відносини між Росією та Великою Британією різко погіршилися після санкціонованого Заходом російського вторгнення в Україну. Сполучене Королівство представило себе запеклим союзником України, зокрема надаючи їй багато військового обладнання.

La mort d’Elizabeth II : « une perte irréparable »

On ne vous apprend probablement rien en vous disant que la Reine Elizabeth II est décédée, paisiblement au château de Balmoral, en Écosse, à l’âge de 96 ans.

Depuis, les messages affluent des quatre coins de la planète pour rendre hommage à la reine Elizabeth II. Parmi ces messages, celui du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qui la mort d’Elizabeth II représente "une perte irréparable".

"Au nom du peuple ukrainien, nous adressons nos sincères condoléances à la famille royale, à l’ensemble du Royaume-Uni et au Commonwealth pour cette perte irréparable", a déclaré le président Zelensky dans un message sur les réseaux sociaux, soulignant qu’il avait appris le décès de la reine avec "une profonde tristesse".

De son côté, le président russe Vladimir Poutine a présenté ses condoléances lui aussi. M. Poutine aurait déclaré, selon l’agence Tass, que " pendant des décennies, la reine Elizabeth II avait l’amour, le respect de ses sujets et une autorité mondiale ". Pourtant, les relations entre la Russie et le Royaume-Uni se sont fortement dégradées depuis l’invasion russe de l’Ukraine, sanctionnée par les Occidentaux. Le Royaume-Uni s’est présenté comme un farouche allié de l’Ukraine, lui fournissant notamment beaucoup de matériel militaire.

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