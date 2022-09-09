Смерть Єлизавети II : "непоправна втрата"| La mort d’Elizabeth II : "une perte irréparable"

Напевно, ви вже дізналися, що королева Єлизавета II мирно померла в замку Балморал, Шотландія, у віці 96 років.

Відтоді з усього світу надходять повідомлення, щоб віддати належне королеві Єлизаветі II. Серед цих повідомлень – повідомлення президента України Володимира Зеленського, для якого смерть Єлизавети II є "непоправною втратою".

"Від імені народу України ми висловлюємо наші щирі співчуття Королівській родині, всьому Сполученому Королівству та Співдружності у зв’язку з цією непоправною втратою", – зазначив президент Зеленський у соцмережі, наголосивши, що дізнався про смерть королеви. з "глибоким сумом".

Зі свого боку співчуття висловив і президент Росії Володимир Путін. Згідно з повідомленням інформаційного агентства ТАСС, Путін сказав, що "протягом десятиліть королева Єлизавета II мала любов, повагу до своїх підданих і всесвітній авторитет". Однак відносини між Росією та Великою Британією різко погіршилися після санкціонованого Заходом російського вторгнення в Україну. Сполучене Королівство представило себе запеклим союзником України, зокрема надаючи їй багато військового обладнання.