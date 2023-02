Igort, auteur relais de la guerre en Ukraine : "On a le devoir de raconter tout cela, même en bande dessinée"

Entrez Sans Frapper recevait Igort pour Les Cahiers ukrainiens : journal d’une invasion. L’auteur, qui a vécu en Ukraine, scénarise à travers un roman graphique, les témoignages des civils empêtrés dans le conflit.

Igort est italien, il a vécu en Ukraine, ses amis et la famille de son épouse y vivent toujours. Des gens ordinaires qui subissent les conséquences d’une guerre insensée et brutale. Un récit écrit en temps réel qui témoigne de l’horreur : une vie sous les bombardements, dans les villes assiégées… Un livre bouleversant et essentiel dont l’espoir, la désillusion, la fierté et la solidarité construisent la structure dramatique.