Igor Stravinsky intime : en famille, dans l'atelier de la création

La composition, c’est une fonction quotidienne que je me sens appelé à remplir. Il ne faut pas chercher autre chose, comme une doctrine esthétique, une philosophie de l’art, ou une description romantique des souffrances qu’éprouve le musicien en enfantant son œuvre, ou de sa béatitude quand il est visité par la muse inspiratrice. Je compose parce que je suis fait pour cela et que je ne saurais m’en passer.

Igor STRAVINSKY - Le prologue d’Apollon Musagète . L'Orchestre philharmonique de Berlin, sous la direction de Simon Rattle. EMI 7236112.

Igor STRAVINSKY - Des extraits du Sacre du printemps. L'Orchestre philharmonique de Berlin, sous la direction de Simon Rattle. EMI 7236112.

Nikolaï RIMSKY-KORSAKOV - La sérénade pour violoncelle et orchestre op. 37.. Steven Isserlis et l’Orchestre de chambre d'Europe, sous la direction de John Eliot Gardiner. Virgin Classics 7911342.

Igor STRAVINSKY - Un Extrait du Divertimento. Vadim Repin & Boris Berezovsky. . Erato 8573857692.

Jean-Sébastien BACH - La Chaconne de la Partita en ré mineur pour violon seul BWV 1004 . Arthur Grumiaux. Philips 4168802 .

Igor STRAVINSKY - Des extraits de l’Oiseau de feu. L'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Charles Dutoit.. DECCA 4144092.

Claude DEBUSSY - Les trois derniers mouvements du Quatuor à cordes en sol mineur opus 10 . Quatuor Ebène . Virgin 5190452 .

Igor STRAVINSKY - Trois mouvements de Petrouchka dans une transcription pour piano du compositeur. . Beatrice Rana. Warner 0190295411091.

Maurice RAVEL - Le lever du jour et Patomime extrait de Daphnis et Chloé. L’Orchestre philharmonique de New York sous la direction de Pierre Boulez. DG 4398592 .

