Igor De Camargo avant le premier match face à Seraing : "On ne doit plus commettre d’erreurs"

Arrivé en janvier 2022 en provenance de Malines, le vétéran de l’équipe Igor de Camargo est motivé par le challenge du RWDM : "Je suis toujours motivé, ambitieux, avec des challenges comme celui-ci. Depuis le début, j’avais dit avoir un objectif et on est toujours sur le bon chemin. Et j’espère qu’on va aller jusqu’au bout", a expliqué celui qui va avoir 39 ans le 12 mai prochain.

Et si de Camargo et ses coéquipiers peuvent retrouver l’élite, c’est surtout grâce au collectif : "le groupe est conscient du parcours qu’il a fait. On est arrivé à un moment où l’on ne doit plus commettre d’erreurs. C’est le moment qu’on attendait depuis longtemps. Le groupe se prépare encore aux petits détails pour affronter de la meilleure manière possible cette équipe de Seraing", assure l’ancien joueur du Standard de Liège, venu au RWDM avec l’idée de retrouver la D1A.